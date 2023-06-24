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Орлов — лучший свободный агент НХЛ по версии The Score

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The Score опубликовал топ-50 неограниченно свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем межсезонье.
Орлов — лучший свободный агент НХЛ по версии The Score
  • AP
  • © Charles Krupa

В данный рейтинг попали пятеро россиян. Первое место занял защитник Дмитрий Орлов, на шестом расположился нападающий Иван Барбашёв. Десятку замкнул форвард Владимир Тарасенко. Голкипер Семён Варламов стал 31-м, нападающий Евгений Дадонов — 37-м.

«Вегас Голден Найтс» стал победителем плей‑офф сезона НХЛ. Барбашёв во второй раз в карьере выиграл Кубок Стэнли. 

Ранее НХЛ отказалась от обязательного использования свитеров в поддержку ЛГБТ на разминках.

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