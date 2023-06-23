НХЛ отказалась от обязательного использования свитеров в поддержку ЛГБТ на разминках

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сообщил, что лига приняла решение отказаться от использования командами свитеров в поддержку ЛГБТ на предматчевых разминках.

«Сейчас всё внимание сводится к отдельным командам или игрокам, которые отказались надевать свитера, и отвлекает от самой цели акции. В эти специальные вечера мы будем сосредоточены на событии, которому посвящён матч», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

В прошедшем сезоне первым, кто отказался поддерживать акцию солидарности с ЛГБТ, был российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. От участия в подобных акциях отказывались россияне Илья Любушкин, Андрей Кузьменко и Илья Самсонов.

Ранее сообщалось, что НХЛ увеличит потолок зарплат до $83,5 млн.