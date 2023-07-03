Защитник «Каролины» Орлов: я постараюсь прилететь в Россию, но не знаю когда

Российский защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов ответил на вопрос, когда он собирается прилететь в Россию.

«Не так всё просто. Сейчас ждём контракт, потому что нужно будет переезжать, найти на новом месте жильё и перевезти всё из Вашингтона, если потребуется. Конечно, я постараюсь прилететь, но пока не знаю, когда это будет», — заявил Орлов в эфире YouTube-канала NHL.online.

Защитник подписал с «Каролиной» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $7,75 млн.

Орлов ранее выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Орлова по ходу сезона обменяли в «Бостон Брюинз».

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