НХЛ проинформировала КХЛ о статусе контракта Федотова с «Филадельфией»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) ответила на запрос Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о контрактном статусе российского вратаря Ивана Федотова.

«Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией», — цитирует заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли «Спорт-Экспресс».

Вратарь после окончания сезона в КХЛ, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с «Филадельфия Флайерз». Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы. В марте 2023-го в ЦСКА заявили о готовности рассмотреть возможность возвращения вратаря в состав клуба.

Ранее сообщалось, что КХЛ не зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА.