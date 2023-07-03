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«Матч ТВ»: КХЛ не зарегистрировала контракт голкипера Федотова с ЦСКА

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на данный момент не зарегистрировала соглашение между ЦСКА и российским голкипером Иваном Федотовым.
«Матч ТВ»: КХЛ не зарегистрировала контракт голкипера Федотова с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», лига не зарегистрировала контракт и в ближайшее время не сделает этого, так как КХЛ на данный момент непонятен статус Федотова по отношению к «Филадельфии».

Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

В марте 2023-го в ЦСКА заявили о готовности рассмотреть возможность возвращения вратаря в состав клуба.

Ранее сообщалось, что контракт голкипера Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24.

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