«Матч ТВ»: КХЛ не зарегистрировала контракт голкипера Федотова с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на данный момент не зарегистрировала соглашение между ЦСКА и российским голкипером Иваном Федотовым.

Как сообщает «Матч ТВ», лига не зарегистрировала контракт и в ближайшее время не сделает этого, так как КХЛ на данный момент непонятен статус Федотова по отношению к «Филадельфии».

Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

В марте 2023-го в ЦСКА заявили о готовности рассмотреть возможность возвращения вратаря в состав клуба.

Ранее сообщалось, что контракт голкипера Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24.