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Контракт голкипера Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24

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Соглашение между российским вратарём Иваном Федотовым и «Филадельфией Флайерз» продолжит действовать в сезоне-2023/24.
Контракт голкипера Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в соответствии с коллективным трудовым соглашением НХЛ контракт 26-летнего вратаря на сезон-2022/23 был приостановлен. Следовательно, его действие продляется на следующий сезон.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 

Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее президент ЦСКА Есмантович ответил, поедет ли Федотов в «Филадельфию» после службы в армии.

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