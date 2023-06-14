Контракт голкипера Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24

Соглашение между российским вратарём Иваном Федотовым и «Филадельфией Флайерз» продолжит действовать в сезоне-2023/24.

Как сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в соответствии с коллективным трудовым соглашением НХЛ контракт 26-летнего вратаря на сезон-2022/23 был приостановлен. Следовательно, его действие продляется на следующий сезон.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге.

Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее президент ЦСКА Есмантович ответил, поедет ли Федотов в «Филадельфию» после службы в армии.