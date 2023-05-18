Президент ЦСКА Есмантович ответил, поедет ли Федотов в «Филадельфию» после службы в армии
- РИА Новости
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«У него контракт до 1 июля, мы исходим из этого. Как только закончится контракт, мы с ним поговорим», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».
Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге.
Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».
Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.
Ранее сообщалось, что в ЦСКА хотят, чтобы проходящий службу в армии хоккеист Федотов вернулся в клуб.