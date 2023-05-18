Президент ЦСКА Есмантович ответил, поедет ли Федотов в «Филадельфию» после службы в армии

Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, поедет ли Иван Федотов в «Филадельфию» после службы в армии.

«У него контракт до 1 июля, мы исходим из этого. Как только закончится контракт, мы с ним поговорим», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге.

Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА хотят, чтобы проходящий службу в армии хоккеист Федотов вернулся в клуб.