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Президент ЦСКА Есмантович ответил, поедет ли Федотов в «Филадельфию» после службы в армии

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Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, поедет ли Иван Федотов в «Филадельфию» после службы в армии.
Президент ЦСКА Есмантович ответил, поедет ли Федотов в «Филадельфию» после службы в армии
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«У него контракт до 1 июля, мы исходим из этого. Как только закончится контракт, мы с ним поговорим», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 

Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА хотят, чтобы проходящий службу в армии хоккеист Федотов вернулся в клуб.

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