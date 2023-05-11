В ЦСКА хотят, чтобы проходящий службу в армии хоккеист Федотов вернулся в клуб

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что руководство армейцев старается, чтобы проходящий службу в армии вратарь Иван Федотов продолжил карьеру в стане красно-синих.

«Мы должны быть корректными в этой ситуации. До 1 июля 2023 года Иван принадлежит клубу НХЛ, которая заморозила контракт. Мы не посягаем на их соглашения, они — на наши. Я с Федотовым встречался пару месяцев назад, обсуждал его будущее», — приводит слова Есмантовича РИА Новости.

По его словам, у 26-летнего россиянина есть желание несколько лет поиграть за московский клуб.



«У ЦСКА есть такие возможности. Но на сегодняшний день Федотов в армии и имеет контракт с «Филадельфией». Мы в рамках будущего времени пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашем клубе», — заявил он.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после завершения срока службы в армии.