Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЦСКА хотят, чтобы проходящий службу в армии хоккеист Федотов вернулся в клуб

Короткая ссылка
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что руководство армейцев старается, чтобы проходящий службу в армии вратарь Иван Федотов продолжил карьеру в стане красно-синих.
В ЦСКА хотят, чтобы проходящий службу в армии хоккеист Федотов вернулся в клуб
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы должны быть корректными в этой ситуации. До 1 июля 2023 года Иван принадлежит клубу НХЛ, которая заморозила контракт. Мы не посягаем на их соглашения, они — на наши. Я с Федотовым встречался пару месяцев назад, обсуждал его будущее», — приводит слова Есмантовича РИА Новости.

По его словам, у 26-летнего россиянина есть желание несколько лет поиграть за московский клуб.

«У ЦСКА есть такие возможности. Но на сегодняшний день Федотов в армии и имеет контракт с «Филадельфией». Мы в рамках будущего времени пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашем клубе», — заявил он.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после завершения срока службы в армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить