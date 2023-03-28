ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после завершения срока службы в армии

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Хоккейный клуб ЦСКА готов изучить возможность возвращения в состав вратаря Ивана Федотова после того, как истечёт срок его службы в армии.
ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после завершения срока службы в армии
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«По завершении срока службы Федотова руководство ХК ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока», — говорится в заявлении ЦСКА.

Также в клубе отметили, что пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители не обращались.

1 июля Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже голкипер был направлен в воинскую часть в Северодвинске.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

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