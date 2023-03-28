ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после завершения срока службы в армии
- РИА Новости
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«По завершении срока службы Федотова руководство ХК ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока», — говорится в заявлении ЦСКА.
Также в клубе отметили, что пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители не обращались.
1 июля Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже голкипер был направлен в воинскую часть в Северодвинске.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ.