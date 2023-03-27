«Локомотив» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА
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Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (четвёртая минута) и Александр Полунин (45-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая).
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Решающий матч противостояния пройдёт 29 марта в Москве.
Ранее Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча серии 1/4 финала КХЛ с «Адмиралом».