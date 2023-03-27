«Локомотив» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

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Ярославский «Локомотив» на своём льду нанёс поражение ЦСКА в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (четвёртая минута) и Александр Полунин (45-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Решающий матч противостояния пройдёт 29 марта в Москве.

Ранее Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча серии 1/4 финала КХЛ с «Адмиралом».

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