«Локомотив» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

Ярославский «Локомотив» на своём льду нанёс поражение ЦСКА в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (четвёртая минута) и Александр Полунин (45-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Решающий матч противостояния пройдёт 29 марта в Москве.

Ранее Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча серии 1/4 финала КХЛ с «Адмиралом».