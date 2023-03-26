Билялетдинов — о победе «Ак Барса»: обе команды рубились, хотели выиграть

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (1:3) с «Адмиралом».

«Какие корректировки сделали после пятого матча? Вот эти корректировки как раз и помогли выиграть. Ребята сработали очень здорово. Хорошо держали игру, забили хорошие шайбы, поэтому такой результат.

Обе команды рубились, хотели выиграть. Мне было приятно играть против такой команды. «Адмирал» создал очень много сложностей для нас. Но в то же время для нас это полезно», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

«Ак Барс» выиграл серию до четырёх побед (4-2) и пробился в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Казанский клуб сыграет с омским «Авангардом» в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Ранее главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды от «Ак Барса».