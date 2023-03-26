Тамбиев назвал причины поражения «Адмирала» в матче с «Ак Барсом» в КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды от «Ак Барса» в шестом матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (1:3).

«Проспали начало игры, соперник полностью доминировал. Немного перестроились в третьем, игра носила равный характер — мы начали бросать, выигрывать единоборства. В этом матче соперник был объективно сильнее и заслуженно победил.

Ребята старались играть в то, что мы в них вкладывали. Правильную философию, которую мы весь сезон им прививали, они приняли, и это отразилось на результате», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Также он высказался об игроке «Ак Барса» Александре Радулове.

«Игрок, которого ненавидит другая команда, — это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела», — добавил он.

«Ак Барс» выиграл серию до четырёх побед (4-2) и пробился в 1/2 финала Кубка Гагарина.

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