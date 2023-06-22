Великолепная семёрка: где продолжат карьеры российские обладатели Кубка Стэнли и опытные ветераны НХЛ

1 июля сразу несколько российских хоккеистов могут выйти на рынок свободных агентов в НХЛ. У Владимира Тарасенко истёк восьмилетний контракт на общую сумму $60 млн, и, скорее всего, он не останется в «Рейнджерс», в то время как за сменившим «Вашингтон» на «Бостон» Дмитрием Орловым клубы будут вести целенаправленную охоту. Также, вероятно, придётся искать новое место работы и новоиспечённому чемпиону в составе «Вегаса» Ивану Барбашёву, а вот подменяющий Илью Сорокина в «Айлендерс» Семён Варламов вряд ли покинет Нью-Йорк.

Владимир Тарасенко

Форварда «Рейнджерс» можно назвать одним из самых звёздных российских хоккеистов, выходящих на рынок свободных агентов летом 2023 года. Ещё несколько лет назад Тарасенко считался одним из самых ярких снайперов НХЛ и поучаствовал в походе «Сент-Луиса» за Кубком Стэнли. Но сначала его карьера забуксовала из-за травм, а затем и «Блюз» провёл крайне неудачный сезон, посреди которого затеяли масштабную перестройку. И хотя нападающий сам настоял на переезде в Нью-Йорк, его сложно назвать однозначно удачным. В регулярном чемпионате он набрал 21 (8 + 13) очко за новую команду в 31 матче, а в плей-офф ограничился тремя голами и одной передачей в семи, не сумев помочь ей пройти дальше первого раунда.

И сейчас будущее Тарасенко кажется туманным. Очевидно, что этим летом 31-летний форвард подпишет последний «большой» контракт в НХЛ. Вопрос лишь в том, кто решится предложить ему наиболее привлекательные условия. Сам россиянин открыто говорит о желании остаться в Городе большого яблока, но там ему вряд ли стоит рассчитывать на приличные деньги. У «Рейнджерс» имеется чуть более $11 млн под потолком, но при этом отсутствует запасной вратарь, а у ряда полевых также истекли соглашения. В частности, у перспективного защитника К'Андре Миллера и первого номера драфта 2020-го Алекси Лафреньера, до настоящего момента получавших по $925 тыс. в год. И если с американцем ещё можно будет сторговаться, то канадец наверняка потребует серьёзной прибавки. И это может негативно сказаться на перспективах Владимира задержаться в коллективе.

Во многом будущее Тарасенко будет зависеть от того, насколько ему важно продолжить выступать за «Рейнджерс» и на какие жертвы он готов пойти ради этого. Последние восемь лет он получал по $7,5 млн, но рассчитывать на такую сумму уже не приходится. Больше $5 млн склонному к травмам и не блещущему результативностью нападающему вряд ли дадут. Возможно, в этой ситуации ему стоит обратить внимание на другие коллективы лиги, имеющие шансы на трофей, — тот же «Нью-Джерси» или «Каролину», которой необходимо укрепление атакующей линии.

Дмитрий Орлов

Формируя рейтинг лучших неограниченно свободных агентов (НСА) НХЛ, портал ESPN включил в список способных с ходу усилить новую команду хоккеистов не только Тарасенко, но и Дмитрия Орлова. И с этим не поспоришь. Бывший защитник «Вашингтона» пополнил состав «Бостона» незадолго до окончания периода дозаявок и раскрылся с новой стороны. В свитере «Брюинз» он настрелял 17 (4 + 13) очков в 23 встречах и стал третьим лучшим бомбардиром коллектива на этом отрезке. Больше набрали лишь Павел Заха (8 + 10) и Давид Пастрняк (19 + 15), хотя оба провели на два матча больше. И хотя подопечные Джима Монтгомери уже имели солидный задел, россиянина можно назвать причастным как к завоеванию Президентского кубка, так и к оформлению рекордов НХЛ по числу побед и очков в регулярке.

И хотя в плей-офф «Бостон» потерпел сенсационное поражение в серии с «Флоридой» уже в четвертьфинале Восточной конференции, сам Орлов выглядел более чем впечатляюще. Это подтверждают восемь результативных передач в семи встречах и статус лучшего ассистента команды в Кубке Стэнли. После такого не было ни малейшего сомнения, что летом на вышедшего на рынок свободных агентов Дмитрия начнётся настоящая охота.

При этом выбор нового места работы будет зависеть от приоритетов самого защитника. После такого яркого отрезка он вправе потребовать солидную прибавку к зарплате и получать гораздо больше тех $5,1 млн, что доставались ему последние шесть сезонов. Но это может негативно сказаться на его шансах вновь поднять над головой трофей. Те же «Брюинз» такими резервами не располагают и, скорее всего, не смогут дать ему даже таких денег, не расставшись ни с одной из действующих звёзд. Поэтому крайне вероятно, что уже летом Орлов окажется на новом месте. Или вернётся в «Вашингтон», где его будут рады видеть соотечественники — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Иван Барбашёв

Похожая история и у действующего обладателя Кубка Стэнли. Весной российский нападающий был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса» и пришёлся ко двору. Барбашёв с ходу стал важным исполнителем и попал в первое звено к Джеку Айкелу и Джонатану Маршессо, а в плей-офф и вовсе установил личный рекорд результативности, набрав в два раза больше очков, чем за все предыдущие розыгрыши, вместе взятые (18). И не только помог «Голден Найтс» впервые стать чемпионами, но и серьёзно поднял свою цену на рынке.

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И хотя отец спортсмена признавался, что по окончании финальной серии сам Айкел подходил к нему с просьбой уговорить сына остаться в Неваде, этому, скорее всего, не суждено сбыться. И снова виной тому недостаток места под потолком зарплат. Если Робин Ленер так и останется в списке травмированных, то в распоряжении боссов «Вегаса» будет около $8,4 млн — более чем достаточно для продления Барбашёва. Но не только его договор истёк летом 2023-го. Это относится к ставшему ограниченно свободным агентом (ОСА) Бретту Хаудену, а также к Филу Кесселу, Теодору Блюгерсу и сразу трём голкиперам, включая одного из героев плей-офф — Эдина Хилла. И упускать его «Голден Найтс» вряд ли рискнёт.

Тем не менее на руку «Вегасу» может сыграть скромность Барбашёва, ранее не требовавшего больших денег от «Сент-Луиса». Несмотря на статус чемпиона, в 2021-м он согласился на контракт с зарплатой $2,25 млн в год. И вполне вероятно, что ради возможности остаться в сильной команде и повторить успех он вновь поумерит аппетиты и не будет требовать в разы больше. Как это сделал тот же Валерий Ничушкин, год назад поучаствовавший в триумфе «Колорадо».

Семён Варламов

Летом решится судьба 35-летнего российского голкипера, последние несколько лет исполняющего роль сменщика Ильи Сорокина. Но если раньше он получал за эту работу $5 млн в год, то теперь рассчитывать на такое не приходится. Варламову точно придётся пойти на понижение зарплаты. Вопрос: сколько она составит в итоге и устроит ли такое положение дел самого россиянина?

Пока Семён твёрд в своём желании остаться в «Айлендерс». Он по-прежнему высоко оценивает перспективы команды, частью которой намерен оставаться. И если верить журналисту Newsday Эндрю Гроссу, в клубе также не прочь продолжить с ним сотрудничество. Правда, подопечным Лейна Ламберта хорошо бы усилить атакующую линию, а в таком случае предложить Варламову больше $2 млн будет проблематично.

Евгений Дадонов

То же самое относится и к бывшему нападающему СКА, в течение прошедшего сезона успевшему поиграть как за «Монреаль», так и за «Даллас». Поправить прицел смена обстановки ему не помогла. С точки зрения снайперских достижений этот соревновательный год стал самым неудачным для Евгения Дадонова, забросившего лишь семь шайб в регулярке. И хотя в плей-офф он подправил статистику и завершил его с внушительными 10 (4 + 6) очками в 16 встречах (и это несмотря на растяжение связки колена), своё реноме подпортил. По предыдущему трёхлетнему контракту он заработал суммарно $15 млн, но надеяться на такую щедрость в будущем будет опрометчиво.

Правда, в «Далласе» всё равно не против оставить Дадонова у себя. Как и Макса Доми, чей договор с клубом был рассчитан до лета 2023-го. Об этом Bally Sports Southwest сообщил лично генеральный менеджер Джим Нилл, выразивший желание пообщаться с представителями форвардов. Но, как и в случае с Варламовым, всё будет зависеть от того, на какие уступки готовы пойти оба, чтобы остаться в составе одного из соискателей Кубка Стэнли.

Илья Самсонов и Денис Гурьянов

И хотя в июле статус НСА получат старожилы лиги в лице Дмитрия Куликова и Владислава Наместникова, куда большее внимание приковано к двум хоккеистам, которые летом станут ограниченно свободными агентами. Но если Илья Самсонов здорово зарекомендовал себя в «Торонто» и с ходу стал основным голкипером, выиграв конкуренцию и у опытного Мэтта Мюррея, и у подающего надежды Джозефа Уолла, то Денис Гурьянов провалился в «Монреале». За 23 встречи он набрал лишь восемь (5 + 3) очков и барражировал между третьей и четвёртой тройками.

Поэтому сейчас отношение руководства к россиянам серьёзно разнится. Если «Мейпл Лифс» даже после ухода генерального менеджера Кайла Дубаса выражает заинтересованность в продлении контракта с Самсоновым, получившим травму в ходе серии плей-офф с «Флоридой», то «Канадиенс» не планирует делать квалификационное предложение Гурьянову. По информации The Athletic, канадский коллектив не против отпустить его, а оставить намерен лишь на более выгодных для себя условиях. А это явно меньше $2,9 млн, полученных Денисом по итогам прошлого сезона.