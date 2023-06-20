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Гончар, Мальцев, Михайлов и Могильный стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы

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Россияне Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный вошли в число кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году.
Гончар, Мальцев, Михайлов и Могильный стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы
  • РИА Новости

Отборочная комиссия, состоящая из 18 человек, 21 июня проведёт голосование, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

78-летний Михайлов был капитаном сборной СССР по хоккею с 1972 по 1980 год, стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира.

Могильный выступал в НХЛ на протяжении 17 лет и стал победителем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом и победителем мирового первенства.

49-летний Гончар за время выступления в НХЛ набрал 811 (220 голов + 591 передача) очков в 1301 игре, а 74-летний Мальцев является двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью обладателя Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» Бобби Халла.

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