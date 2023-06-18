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Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших выборов на драфтах НХЛ

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Национальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших выборов на драфтах за всю историю НХЛ.
Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших выборов на драфтах НХЛ
  • Gettyimages.ru

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял в этом списке 21-е место. Воспитанник московского «Динамо» был выбран командой из столицы США на драфте 2004 года в первом раунде под общим первым номером.

Помимо Овечкина, в топ-50 попали Александр Могильный (31-е место), Сергей Зубов (43-е), Андрей Василевский (46-е).

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В сезоне-2022/23 «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги. Овечкин провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Лучшие 20 выборов драфта будут объявлены 24 июня. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о политическом потенциале российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



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