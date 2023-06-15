Фетисов: Овечкин может стать большим политиком, у него есть потенциал

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о политическом потенциале российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Когда я играл в хоккей, то с трудом представлял, что однажды стану политиком. Политических заявлений у Овечкина достаточно, и он их делает последовательно, хотя в мире сейчас совсем не простая история. Это большая честь, на самом деле. Все это видят. Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги. Овечкин провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян к международным турнирам.