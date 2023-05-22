Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян до международных турниров

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.
Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян до международных турниров
  • globallookpress.com

«Считаю, что это безобразие, беспредел. Что, есть какие-то документы, которые обозначены в Олимпийской хартии, или что-то такое? Я не понимаю, что это такое. Повестка должна быть для всех, политика должна быть понятной, а решение — консолидированным», — цитирует Фетисова ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские тяжёлоатлеты пропустят в Гаване этап отбора на Олимпиаду-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить