Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян до международных турниров

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Считаю, что это безобразие, беспредел. Что, есть какие-то документы, которые обозначены в Олимпийской хартии, или что-то такое? Я не понимаю, что это такое. Повестка должна быть для всех, политика должна быть понятной, а решение — консолидированным», — цитирует Фетисова ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские тяжёлоатлеты пропустят в Гаване этап отбора на Олимпиаду-2024.