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Российские тяжёлоатлеты пропустят в Гаване этап отбора на Олимпиаду-2024

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В Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) сообщили, что россияне пропустят этап Гран-при на Кубе.
Российские тяжёлоатлеты пропустят в Гаване этап отбора на Олимпиаду-2024
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«На момент окончания установленного срока от сборной России не поступало подписанных деклараций. Поэтому тяжелоатлеты с российскими паспортами лишились возможности попасть на соревнования на Кубе», — сообщает пресс-службы IWF.

Уточняется, что сборная Белоруссии успела вовремя отправить заявки и примет участие в турнире в нейтральном статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

IWF на исполкоме 12 мая приняла решение допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

Гран-при состоится в Гаване с 8 по 18 июня. Соревнования на Острове свободы является одним из этапом квалификации на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отреагировал на то, что IWF создаст независимую комиссию для проверки допущенных к соревнованиям россиян.

 

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