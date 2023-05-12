Международная федерация тяжёлой атлетики допустила россиян до турниров
- AFP
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома 12 мая, сообщает пресс-служба IWF.
«Спортсмены из России и Белорусии обязаны будут соблюдать статус строгого нейтралитета во время участия в соревнованиях под эгидой IWF», — говорится в заявлении.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что IWF запретит спортсменам выходить на церемонии награждения с государственными флагами.