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Международная федерация тяжёлой атлетики допустила россиян до турниров

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Руководство Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) приняло решение допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Международная федерация тяжёлой атлетики допустила россиян до турниров
  • AFP

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома 12 мая, сообщает пресс-служба IWF.

«Спортсмены из России и Белорусии обязаны будут соблюдать статус строгого нейтралитета во время участия в соревнованиях под эгидой IWF», — говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее сообщалось, что IWF запретит спортсменам выходить на церемонии награждения с государственными флагами.

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