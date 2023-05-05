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Тяжелоатлетам запретят выходить на церемонии награждения с флагами

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Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) запретит спортсменам выходить на церемонии награждения с государственными флагами.
Тяжелоатлетам запретят выходить на церемонии награждения с флагами
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на президента IWF Мохамеда Джалуда.

14 апреля во время церемонии открытия чемпионата Европы человек, являющийся официально аккредитованным лицом, выбежал на сцену после появления флага Азербайджана и пытался поджечь его, после чего сорвал знамя и поспешил сбежать с ним в зал. После инцидента национальная сборная Азербайджана снялась с турнира.  

Неизвестного задержали и доставили в отделение полиции. Задержанным оказался дизайнер Арам Николян, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на ЧЕ по тяжёлой атлетике.

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