Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Заместитель министра образования, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что страна избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике.

«Никаких финансовых штрафов не было, подобные разговоры не соответствуют действительности и являются клеветническими», — приводит слова Гилояна Sputnik Армения.

14 апреля во время церемонии открытия чемпионата Европы официально аккредитованное лицо выбежало на сцену после появления флага Азербайджана и пыталось поджечь его, после чего сорвало знамя и поспешило сбежать с ним в зал. После инцидента национальная сборная Азербайджана снялась с турнира.

Неизвестного задержали и доставили в отделение полиции. Задержанным оказался дизайнер Арам Николян, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжёлой атлетики (EWF) ввести санкции против армянских спортсменов.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля.

Ранее EWF осудила инцидент с флагом Азербайджана.