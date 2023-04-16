Европейская федерация тяжёлой атлетики осудила инцидент с флагом Азербайджана

В Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) высказались об инциденте с флагом Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване.

«EWF считает этот крайне серьёзный и достойный сожаления жест посягательством на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы честной игры. EWF немедленно отреагировала на этот инцидент, потребовав дополнительных гарантий безопасности для всех участников соревнований», — говорится в заявлении на сайте организации.

14 апреля во время церемонии открытия чемпионата Европы официально аккредитованное лицо выбежало на сцену после появления флага Азербайджана и пыталось поджечь его, после чего сорвало знамя и поспешило сбежать с ним в зал. После инцидента национальная сборная Азербайджана снялась с турнира.

Неизвестного задержали и доставили в отделение полиции. Задержанным оказался дизайнер Арам Николян. В отношении Николяна возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжёлой атлетики (EWF) ввести санкции против спортсменов из Армении. Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля.

Ранее Министерство молодёжи и спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана решили вернуть членов национальной команды с чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Ереване (Армения).