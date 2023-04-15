Азербайджан вернул штангистов после инцидента с сожжением флага на открытии ЧЕ в Армении

Министерство молодёжи и спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана решили вернуть членов национальной команды с чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Ереване (Армения).

«Подобные действия полностью противоречат целям и принципам спорта, пропагандирующего мир и взаимопонимание между народами. Политизация спорта категорически недопустима. В этой связи азербайджанская сторона приняла решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов», — говорится в заявлении.

14 апреля в Ереване проходила церемония открытия турнира. В какой-то момент некий мужчина подошёл к сцене, выхватил флаг Азербайджана и поджёг его. Его задержала полиция. Задержанным оказался дизайнер Арам Николян. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжёлой атлетики (EWF) ввести санкции против спортсменов из Армении.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля.

Ранее Влодарчик заявила, что в отсутствие россиян Европейские игры пройдут в духе честной борьбы.