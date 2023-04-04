Влодарчик заявила, что в отсутствие россиян Европейские игры пройдут в духе честной борьбы

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в метании молота польская легкоатлетка Анита Влодарчик заявила, что с нетерпением ждёт возможности выступить на Европейских играх – 2023 в отсутствие российских и белорусских спортсменов.
Влодарчик заявила, что в отсутствие россиян Европейские игры пройдут в духе честной борьбы
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Важно, чтобы спортсмены из России и Беларуси не приехали в Польшу соревноваться, благодаря этому Европейские игры пройдут в духе честной борьбы, спокойствия и мира. Они будут хорошо организованы, и все спортсмены будут в восторге и просто получат удовольствие», — цитирует Влодарчик Inside the Games.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения специальной военной операции для их допуска к участию в Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

Ранее боксёр Евгений Тищенко назвал невозможным участие российских спортсменов в Европейских играх в Польше.

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