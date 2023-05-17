Агапитов: IWF записала в преступники всех российских спортсменов
- РИА Новости
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«Предлагаемая система санкций и штрафов выглядит попыткой за счёт россиян поправить финансовое положение IWF и трудоустроить бесхозных чиновников. Создаётся впечатление, что, помимо очевидной дискриминации, всех наших сразу записали в преступники, по которым будут постоянно проводиться расследования», — цитирует Агапитова ТАСС.
IWF на исполкоме 12 мая приняла решение допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что шесть российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.