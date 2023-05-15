Шесть российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Российские тяжелоатлеты Апти Аухадов, Наталья Заболотная, Ольга Зубова, Дмитрий Клоков, Алексей Косов и Светлана Царукаева дисквалифицированы Международным агентством допинг-тестирования за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте Федерации тяжёлой атлетики России, санкции в отношении российских тяжелоатлетов были ведены на основании исследования данных московской антидопинговой лаборатории и антидопинговых нарушений в период с 2012 по 2013 год.

Аухадов получил дисквалификацию на один год и шесть месяцев, Заболотная — на два года, Зубова — на два года, Клоков — на четыре года, Царукаева — на два года.

Косову назначена дисквалификация до 7 марта 2022 года, которая вошла в период отстранения тяжелоатлета.

Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики допустила россиян до турниров.