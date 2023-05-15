Шесть российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
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Как сообщается на сайте Федерации тяжёлой атлетики России, санкции в отношении российских тяжелоатлетов были ведены на основании исследования данных московской антидопинговой лаборатории и антидопинговых нарушений в период с 2012 по 2013 год.
Аухадов получил дисквалификацию на один год и шесть месяцев, Заболотная — на два года, Зубова — на два года, Клоков — на четыре года, Царукаева — на два года.
Косову назначена дисквалификация до 7 марта 2022 года, которая вошла в период отстранения тяжелоатлета.
Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики допустила россиян до турниров.