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Ничушкин начнёт подготовку к новому сезону НХЛ в «Колорадо»

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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин начнёт подготовку к сезону-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе команды.
Ничушкин начнёт подготовку к новому сезону НХЛ в «Колорадо»
  • AP
  • © David Zalubowski

Об этом сообщает The Denver Gazette со ссылкой на слова представителя клуба.

Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.

Позднее стало известно, что отсутствие игрока в заявке команды связано с инцидентом, который произошёл в отеле с девушкой в нетрезвом состоянии. Уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что женщина сама ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Ранее в НХЛ рассказали, что Ничушкин не будет наказан из-за инцидента с пьяной девушкой.

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