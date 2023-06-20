Ничушкин начнёт подготовку к новому сезону НХЛ в «Колорадо»
- AP
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Об этом сообщает The Denver Gazette со ссылкой на слова представителя клуба.
Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.
Позднее стало известно, что отсутствие игрока в заявке команды связано с инцидентом, который произошёл в отеле с девушкой в нетрезвом состоянии. Уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что женщина сама ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.
Ранее в НХЛ рассказали, что Ничушкин не будет наказан из-за инцидента с пьяной девушкой.