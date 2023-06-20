Ничушкин начнёт подготовку к новому сезону НХЛ в «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин начнёт подготовку к сезону-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе команды.

Об этом сообщает The Denver Gazette со ссылкой на слова представителя клуба.

Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.

Позднее стало известно, что отсутствие игрока в заявке команды связано с инцидентом, который произошёл в отеле с девушкой в нетрезвом состоянии. Уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что женщина сама ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Ранее в НХЛ рассказали, что Ничушкин не будет наказан из-за инцидента с пьяной девушкой.