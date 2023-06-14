«Будет много предложений»: Барбашёв выиграл второй Кубок Стэнли, но может покинуть «Вегас»

«Вегас» пока не обсуждал с Иваном Барбашёвым возможность заключения нового контракта. Как отметил агент игрока Дэн Мильштейн, нападающий хотел бы остаться в клубе, однако переговоры ещё впереди. По мнению экспертов, двукратный обладатель Кубка Стэнли вправе рассчитывать на повышение заработной платы, и это может стать препятствием для продолжения сотрудничества. Тем временем в хоккейной среде обсуждают, почему IIHF не включила россиянина в поздравление «Голден Найтс» с чемпионством.

Иван Барбашёв стал главным российским героем нынешнего Кубка Стэнли. Россиянин не просто в кратчайшие сроки освоился в «Вегасе» после обмена из «Сент-Луиса», но и помог команде завоевать первый в истории трофей. Для него же он стал уже вторым в карьере.

Нападающий оказался в «Вегасе» в последний день трансферного окна, причём, по его собственному признанию, о грядущем переезде узнал не от менеджмента «Блюз», а из соцсетей. И уже тогда, более чем за полтора месяца до окончания регулярки, его агент Дэн Мильштейн заявил, что этот переход — шанс для Ивана завоевать ещё один чемпионский перстень.

Барбашёв не стал главной звездой «Голден Найтс», но заработал место в первой тройке с лидерами команды Джеком Айкелом и Джонатаном Маршессо. Иван тщательно следовал тренерским установкам и был важным винтиком исправно работающего механизма, который последовательно разбирался с соперниками в Кубке Стэнли. По словам хоккейного эксперта и агента Алексея Дементьева, «Вегасу» крайне повезло заполучить такого игрока в команду, так как он «умеет всё».

«Он прекрасно действует в силовой борьбе, умеет выигрывать вбрасывание, он отлично действует с краю, прекрасно мобилизуется в меньшинстве. Я уже не говорю про то, как он забивает», — перечислил эксперт в беседе с RT.

Между тем нельзя не отметить, что ситуация оказалась взаимовыгодной: сам россиянин по горячим следам после победного матча финала с «Флоридой» также признался, что считает большой удачей попадание в команду из Парадайса.

«Однажды выиграв, не знаешь, когда такая возможность представится во второй раз. Мне повезло перейти в «Голден Найтс» перед дедлайном обмена. Для меня это история словно из сказки», — отметил Иван.

Также он признался, что влюбился в атмосферу домашней арены «Вегаса». По мнению спортсмена, фанаты внесли огромный вклад в итоговый результат.

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«Это невероятно. Весь плей-офф (трибуны) гнали нас вперёд. Нам так повезло выиграть дома, на глазах у наших болельщиков. Это потрясающе, правда. Могу сказать, что наш второй период сегодня — это лучший хоккей, который я когда-либо видел. Мы продолжали давить смена за сменой. Постарались на славу по ходу плей-офф. Были некоторые трудности, мы играли против очень сильных команд — и теперь мы обладатели Кубка Стэнли», — поделился эмоциями Барбашёв.

Несмотря на то, что нападающий довольно быстро адаптировался в новой команде и прекрасно вписался в её игровую концепцию, пока непонятно, останется ли он в обойме «рыцарей» на следующий сезон. Контракт россиянина рассчитан до 1 июля, после чего он выйдет на рынок свободных агентов. По словам Мильштейна, Ивана всё устраивает в «Вегасе» — нравится и команда, и город — так что переговоры по дальнейшему сотрудничеству будут проведены в ближайшее время.

«Пока «Голден Найтс» выступали в плей-офф, мы по бизнесу с руководством клуба не говорили. Конечно, у Барбашёва на рынке будет очень много вариантов и предложений. Но, как говорят в таких случаях, обсудим всё, когда протрезвеем после чемпионского парада», — подчеркнул представитель игрока.

Однако не всё в этой истории зависит от желания игрока остаться. Одним из главных препятствий для достижения договорённостей эксперты считают финансовый вопрос. По нынешнему контракту Барбашёв зарабатывал достаточно скромные по меркам звёзд лиги $2,25 млн в год, и наверняка теперь захочет улучшения условий. Однако не исключено, что в клубе не смогут пойти хоккеисту навстречу по ряду причин.

«Не факт, что у «Вегаса», который и так имеет в своём активе десять нападающих, найдутся средства, чтобы удовлетворить запрос россиянина. Поэтому вероятность того, что в «Голден Найтс» просто-напросто не смогут себе позволить предложить ему новый контракт, очень высока. Им придётся отказаться от кого-то, с кем уже подписан контракт, чтобы договориться с Барбашёвым. Но вряд ли «Вегас» будет проводить такие пертурбации», — заявил по этому поводу агент Алексей Дементьев в разговоре с RT.

А обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси» Владимир Малахов уверен, что «Вегас» приложит максимум усилий, чтобы удержать игрока, который забросил в плей-офф 7 шайб и отдал 11 передач. Однако, если клуб и хоккеист всё-таки не найдут общего языка, россиянин в любом случае без команды не останется.

«Клуб может не потянуть его требования по контракту. В таком случае он уйдёт в любой другой клуб, который будет претендовать на победу в Кубке Стэнли. Потому что рабочие лошадки нужны везде. А он как раз из таких», — заявил бывший хоккеист в разговоре с RT.

Странное поздравление IIHF

Пока же у Барбашёва есть время насладиться триумфом и как следует отпраздновать его. К сожалению, НХЛ, как и в прошлом году, по политическим мотивам не позволила привезти Кубок Стэнли в Россию, чтобы хоккеист смог разделить радость победы с отечественными поклонниками, юными спортсменами и близкими, оставшимися на родине. В 2019 году, когда Иван впервые стал чемпионом с «Сент-Луисом», он привозил кубок в Москву, но теперь оказался лишён этой возможности.

«С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию. При этом форвард «Вегаса» Иван Барбашев получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», — приводит слова вице-комиссара лиги Билла Дэйли «Матч ТВ».

По словам Мильштейна, россиянин пока не решил, куда привезёт заветную чашу, так как дом в Сент-Луисе он уже продал.

«Вообще у нас есть традиция – когда кто-то из моих друзей выигрывает Кубок Стэнли, мы устраиваем праздник на яхте в Майами. Я поговорю с Иваном, и может быть, его этот вариант устроит», — предположил агент игрока.

Между тем, неожиданным образом на успех россиянина отреагировали в Международной федерации хоккея. В соцсетях организации было опубликовано поздравление «Вегасу» с фотографиями ряда игроков в формах национальных сборных. Барбашёва среди них не оказалось.

Это мелочное решение вызвало возмущение в России. Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв предположил, что в IIHF испугались вероятной реакции со стороны Украины.

«Меня это уже не удивляет, к сожалению. Всё, что связано с россиянами, сейчас пытаются забанить. Потому что украинские псевдоболельщики сразу начинают хейтить вокруг этой ситуации, скандалить, топать ножками и забрасывать письмами федерации: якобы те, кто допускает россиян, поддерживают специальную военную операцию. Поэтому все федерации и клубы стараются соблюсти нейтралитет. Хотя это совершенно несправедливо. Если Барбашёв играет, то он не должен подпадать под любые санкции. Сейчас он реально несправедливо обделён, в отличие от других членов команды, ущемлён в своих правах», — цитирует депутата Госдумы «РБ Спорт».

В свою очередь бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал отсутствие Барбашёва в поздравлении очередным проявлением «глупости и бескультурья» со стороны международной федерации.

«Человек принял непосредственное участие в завоевании Кубка Стэнли, набрал в плей-офф 18 очков. А его не поздравляют из-за того, что он русский. Это отвратительно», — заявил Плющев RT.

Глава IIHF Люк Тардиф попытался каким-то образом оправдаться за публикацию, но вышло у него это не очень убедительно. Он напомнил, что на постере изображено всего 12 игроков, то есть отсутствует не только Барбашёв, но и ряд других игроков.

«Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю», — заявил чиновник «Спорт-Экспрессу», не пояснив при этом, по какому принципу выбирались хоккеисты для картинки.