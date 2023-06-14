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Дементьев: «Вегасу» повезло, что он смог заполучить Барбашёва

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, почему Иван Барбашёв оказался в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и помог команде завоевать первый в истории Кубок Стэнли.
Дементьев: «Вегасу» повезло, что он смог заполучить Барбашёва
  • AP
  • © John Locher

«Конечно, удивительно то, что, находясь в команде всего три месяца, Иван Барбашёв смог взять с «Вегасом» Кубок Стэнли. Второй в своей карьере и первый для клуба. Многие могут назвать это большой удачей. Но я бы не стал так говорить, потому что, глядя на то, как играл «Голден Найтс» весь сезон, ясно, что они не просто так занимались обменом Барбашёва. Всё-таки обмен — это не такая простая процедура, как может показаться. Это досконально продуманное решение, основанное на той необходимости, которая присутствует у команды. И поэтому всеми было принято решение произвести точечное усиление в лице такого универсального игрока, как Иван», — заявил Дементьев RT.

Он также отметил сильные стороны российского хоккеиста. 

«Иван умеет делать всё. Он прекрасно действует в силовой борьбе, умеет выигрывать вбрасывание, он отлично действует с краю, прекрасно мобилизуется в меньшинстве. Я уже не говорю про то, как он забивает. Поэтому «Вегасу» очень повезло, что у Ивана на тот момент зарплата не соответствовала его уровню и они смогли его заполучить. Теперь он будет зарабатывать намного больше. И второй завоёванный им Кубок Стэнли подтверждает мои слова», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев оценил перспективы обладателя Кубка Стэнли — 2022/23 в составе «Вегас Голден Найтс» россиянина Ивана Барбашёва.

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