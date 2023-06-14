Дементьев: высока вероятность того, что «Вегас» не продлит контракт с Барбашёвым

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил перспективы обладателя Кубка Стэнли — 2022/23 в составе «Вегас Голден Найтс» россиянина Ивана Барбашёва.

«Совершенно точно могу сказать, что такой хоккеист, как Иван Барбашёв, очень чётко вписывается в концепцию команды «Вегас Голден Найтс». Это команда четырёх звеньев, это великолепно организованные хоккеисты, каждый из которых хорошо понимает свою роль на льду. Так что я считаю, что «Вегас» попытается удержать Ивана. Но существует проблема. Ивану Барбашёву 27 лет. Он только что стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и был далеко не последней частью команды при завоевании трофея. Любой клуб захочет подписать такого ценного и титулованного игрока. Поэтому он может рассчитывать на значительное увеличение своей заработной платы. Сейчас он получает $2,25 млн», — заявил Дементьев RT.

По его словам, хоккеист, скорее всего, выберет тот вариант, который принесёт ему деньги, потому что раньше Барбашёв крупных сумм не зарабатывал.

«Не факт, что у «Вегаса», который и так имеет в своём активе десять нападающих, найдутся средства, чтобы удовлетворить запрос россиянина. Поэтому вероятность того, что в «Голден Найтс» просто-напросто не смогут себе позволить предложить ему новый контракт, очень высока. Им придётся отказаться от кого-то, с кем уже подписан контракт, чтобы договориться с Барбашёвым. Но вряд ли «Вегас» будет проводить такие пертурбации», — добавил Дементьев.

Ранее хоккейный клуб «Динамо» поздравил Барбашёва с победой в Кубке Стэнли.