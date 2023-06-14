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ХК «Динамо» поздравил Барбашёва с победой в Кубке Стэнли

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Хоккейный клуб «Динамо» поздравил российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли.
ХК «Динамо» поздравил Барбашёва с победой в Кубке Стэнли
  • AP
  • © Abbie Parr

«Двукратный! Воспитанник динамовской школы Иван Барбашёв в пяти играх финальной серии добывает Кубок Стэнли! В решающей игре Ваня отметился голом. Так держать!» — говорится в Telegram-канале клуба.

«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он победил в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».

Ранее Барбашёв признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей.

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