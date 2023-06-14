ХК «Динамо» поздравил Барбашёва с победой в Кубке Стэнли
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«Двукратный! Воспитанник динамовской школы Иван Барбашёв в пяти играх финальной серии добывает Кубок Стэнли! В решающей игре Ваня отметился голом. Так держать!» — говорится в Telegram-канале клуба.
«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.
Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он победил в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».
Ранее Барбашёв признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей.