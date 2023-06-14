Плющев считает глупостью и бескультурьем отсутствие Барбашёва в поздравительном списке IIHF

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал отсутствие обладателя Кубка Стэнли-2022/23 нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в поздравительном списке Международной федерации хоккея (IIHF).

«То, что Ивана Барбашёва не включили в поздравительный список, — это очередное проявление глупости и бескультурья со стороны Международной федерации хоккея. Человек принял непосредственное участие в завоевании Кубка Стэнли, набрал в плей-офф 18 очков. А его не поздравляют из-за того, что он русский. Это отвратительно», — заявил Плющев RT.

Ранее Плющев отреагировал на слова главы ДНР Дениса Пушилина о возвращении донецкого хоккея в российский спорт.