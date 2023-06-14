Плющев назвал слова Пушилина о возвращении донецкого хоккея в Россию «хорошей новостью»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на слова главы ДНР Дениса Пушилина о возвращении донецкого хоккея в российский спорт.

«Возвращение донецкого хоккея обратно в Россию — это очень хорошая новость. Теперь это территория нашего государства, там живут граждане РФ. И то, что глава республики изъявил желание присоединиться к нашему спорту, — это прекрасно. Другой вопрос, насколько хоккейный клуб «Донбасс» технически готов к участию в наших хоккейных лигах. На основании этого будет приниматься решение о его вступлении», — сказал Плющев RT.

Ранее Пушилин допустил, что ХК «Донбасс» может вернуться в российские соревнования.