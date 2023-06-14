НХЛ запретил Барбашёву везти Кубок Стэнли в Россию

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв не сможет привести Кубок Стэнли в Россию.

«В этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию. При этом Барбашёв получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», — цитирует заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли «Матч ТВ».

«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Барбашёв стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.