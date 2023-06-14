В IIHF объяснили, почему не добавили Барбашёва в поздравление «Вегаса» с чемпионством

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, почему организация приняла решение не добавлять российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли.

«На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю» — цитирует Традифа «Спорт-Экспресс».

«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он побеждал в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».

Ранее Барбашёв признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей.