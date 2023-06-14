Малахов допустил уход Барбашёва из «Вегаса» по окончании сезона

Обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов оценил игру нападающего Ивана Барбашёва за «Вегас Голден Найтс», с которым россиянин выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2022/23.

«Иван Барбашёв приезжал в «Вегас» как раз под плей-офф и отработал честно свой контракт. Не испортил картины и, я думаю, заслужил право остаться в клубе на более высокую сумму в контракте.



Уверен, «Вегас» сделает всё, чтобы оставить его у себя. Потому что нелогично было бы расставаться с игроком, который забросил в плей-офф 7 шайб и отдал 11 передач. Другое дело, что клуб может не потянуть его требования по контракту. В таком случае он уйдёт в любой другой клуб, который будет претендовать на победу в Кубке Стэнли. Потому что рабочие лошадки нужны везде. А он как раз из таких», — заявил Малахов RT.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, почему Барбашёв оказался в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и помог команде завоевать первый в истории Кубок Стэнли.