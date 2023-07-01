Обладатель Кубка Стэнли Орлов подписал контракт с «Каролиной» на $15,5 млн
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- © Charles Krupa
31-летний российский хоккеист подписал двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $7,75 млн, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Орлова по ходу сезона обменяли в «Бостон Брюинз».
Ранее Орлов рассказал, что ждёт открытия рынка свободных агентов.