Защитник «Бостона» Орлов рассказал, что ждёт открытия рынка свободных агентов

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов прокомментировал своё будущее.

«Очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит. До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц всё изменится», — цитирует Орлова «СЭ».

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее генменеджер «Бостона» Дон Суини высказался о возможном продлении контракта с Дмитрием Орловым.