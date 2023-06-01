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Защитник «Бостона» Орлов рассказал, что ждёт открытия рынка свободных агентов

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Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов прокомментировал своё будущее.

«Очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит. До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц всё изменится», — цитирует Орлова «СЭ».

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее генменеджер «Бостона» Дон Суини высказался о возможном продлении контракта с Дмитрием Орловым.

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