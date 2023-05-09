Генменеджер «Бостона» о возможном продлении контракта с Орловым: грядут изменения в составе

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини высказался о возможном продлении контракта с российским защитником Дмитрием Орловым.

«Я не могу просто подписать этих игроков. У нас есть ограничения под потолком зарплат. Это означает, что я смогу подписать только одного из этих трёх хоккеистов. Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой», — приводит слова Суини журналист Шон Хатчеон в социальных сетях.

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее Орлов высказался о возможном возвращении в «Вашингтон Кэпиталз».