Хоккеист Федотов завершил службу в армии и уехал в отпуск в Дубай

Российский вратарь Иван Федотов окончил службу в армии и уехал в отпуск в ОАЭ.

Бывший вратарь ЦСКА выложил фото с отдыха в ОАЭ.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге.

Вратарь после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Позже он пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

В марте 2023-го в ЦСКА заявили о готовности рассмотреть возможность возвращения вратаря в состав клуба.

Ранее сообщалось, что контракт голкипера Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24.