Гоголев перешёл из системы «Торонто» в «Сибирь»

Российский нападающий Павел Гоголев перешёл из системы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» в новосибирскую «Сибирь».

Как сообщается на официальном сайте новосибирского клуба, контракт с 23-летним россиянином рассчитан на один сезон.

Нападающий выступал в системе «Торонто» с 2020 года. В прошедшем сезоне Гоголев был обменян в «Чикаго Блэкхоукс», но в марте вернулся в канадский клуб, подписав контракт с «Торонто Марлиз» из Американской хоккейной лиги.

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