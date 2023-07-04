Гоголев перешёл из системы «Торонто» в «Сибирь»
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Как сообщается на официальном сайте новосибирского клуба, контракт с 23-летним россиянином рассчитан на один сезон.
Нападающий выступал в системе «Торонто» с 2020 года. В прошедшем сезоне Гоголев был обменян в «Чикаго Блэкхоукс», но в марте вернулся в канадский клуб, подписав контракт с «Торонто Марлиз» из Американской хоккейной лиги.
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