Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ХК ЦСКА объявил об уходе словацкого защитника Яроша

Короткая ссылка
Словацкий защитник Кристиан Ярош принял решение прекратить рабочие отношения с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.
ХК ЦСКА объявил об уходе словацкого защитника Яроша
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

27-летний хоккеист покинул столичную команду, сообщает пресс-служба армейцев.

Ярош в регулярном чемпионате сезона-2022/23 в 16 матчах отдал три результативные передачи. В матчах плей-офф он не принял участия из-за травмы.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Армейский клуб в финальной серии нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» (4–3).

Ранее московский «Спартак» подписал новые долгосрочные контракты с хоккеистами Даниилом Ивановым и Никитой Сусуевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить