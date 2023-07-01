ХК ЦСКА объявил об уходе словацкого защитника Яроша
- РИА Новости
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27-летний хоккеист покинул столичную команду, сообщает пресс-служба армейцев.
Ярош в регулярном чемпионате сезона-2022/23 в 16 матчах отдал три результативные передачи. В матчах плей-офф он не принял участия из-за травмы.
ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Армейский клуб в финальной серии нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» (4–3).
Ранее московский «Спартак» подписал новые долгосрочные контракты с хоккеистами Даниилом Ивановым и Никитой Сусуевым.