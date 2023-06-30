Хоккеисты Иванов и Сусуев подписали новые долгосрочные контракты со «Спартаком»

Московский «Спартак» подписал новые долгосрочные контракты с хоккеистами Даниилом Ивановым и Никитой Сусуевым.

Соглашения с 19-летним защитником Ивановым и 18-летним форвардом Сусуевым рассчитаны на четыре года, сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

В сезоне-2022/23 Сусуев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Спартака», успел провести восемь матчей и стать самым молодым автором гола красно-белых в регулярном чемпионате.

Иванов в минувшем сезоне отыграл только один матч в КХЛ, но стал обладателем Кубка Петрова в составе фарм-клуба красно-белых, воскресенского «Химика».

Ранее московский «Спартак» подписал контракт с нападающим Павлом Порядиным, который стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика» в минувшем сезоне КХЛ.