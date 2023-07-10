Быков считает, что противостояние КХЛ и НХЛ из-за контракта Федотова с ЦСКА невозможно
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«Хочу сказать, что это чисто юридическая сторона вопроса. Не думаю, что на этом взаимоотношения лиг каким-то образом обострятся в худшую сторону. Можете себе представить, что из-за вратаря две лиги будут создавать какое-то противостояние или бойкот? Это невозможно», — цитирует Быкова РИА Новости.
8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.
В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.
Ранее сообщалось, что ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова.