Быков считает, что противостояние КХЛ и НХЛ из-за контракта Федотова с ЦСКА невозможно

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о контракте голкипера Владимира Федотова и ЦСКА.

«Хочу сказать, что это чисто юридическая сторона вопроса. Не думаю, что на этом взаимоотношения лиг каким-то образом обострятся в худшую сторону. Можете себе представить, что из-за вратаря две лиги будут создавать какое-то противостояние или бойкот? Это невозможно», — цитирует Быкова РИА Новости.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее сообщалось, что ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова.