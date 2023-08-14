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Кожевников связал дисквалификацию Федотова с политическим давлением на Россию

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников связал дисквалификацию Международной федерацией хоккея (IIHF) вратаря ЦСКА Ивана Федотова с политическим давлением на Россию.
Кожевников связал дисквалификацию Федотова с политическим давлением на Россию
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это беспредел чистой воды. Глава IIHF Люк Тардиф под давлением выписал дисквалификацию. Он в принципе постоянно принимает какие-то странные решения. Проституция. Увы, француз — не самостоятельная фигура и консультируется с вышестоящим начальством. А шведы и финны ненавидят Россию за её многочисленные победы и не упускают возможности ставить палки в колёса. Речь идёт о политическом давлении. Они постоянно будут творить такие подлости», — сказал Кожевников RT.

Ранее Максим Сушинский отреагировал на решение IIHF по делу Федотова.

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