Сушинский: с Федотовым второй год творится какая-то ерунда, его откровенно жаль

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова.

«Я обеими руками за Ивана. Очень хочется, чтобы он наконец вернулся на лёд. Год он пропустил из-за ситуации с армией, а теперь ещё в дело вмешалась дисквалификация. К сожалению, главным заложником ситуации опять стал Федотов. С одним человеком уже второй год происходит какая-то ерунда. Его откровенно жаль.

Но раз у него сохраняется возможность выступать в НХЛ, вероятно, следует отдать его в аренду «Филадельфии» на указанный срок или отправить в фарм. В любом случае вратарю жизненно необходима практика. Он парень молодой и талантливый и должен регулярно играть, а не сидеть на лавке», — сказал Сушинский RT.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее Сушинский объяснил, почему IIHF справедливо дисквалифицировала Федотова.