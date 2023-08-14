Сушинский: с Федотовым второй год творится какая-то ерунда, его откровенно жаль
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«Я обеими руками за Ивана. Очень хочется, чтобы он наконец вернулся на лёд. Год он пропустил из-за ситуации с армией, а теперь ещё в дело вмешалась дисквалификация. К сожалению, главным заложником ситуации опять стал Федотов. С одним человеком уже второй год происходит какая-то ерунда. Его откровенно жаль.
Но раз у него сохраняется возможность выступать в НХЛ, вероятно, следует отдать его в аренду «Филадельфии» на указанный срок или отправить в фарм. В любом случае вратарю жизненно необходима практика. Он парень молодой и талантливый и должен регулярно играть, а не сидеть на лавке», — сказал Сушинский RT.
14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца.
В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.
Ранее Сушинский объяснил, почему IIHF справедливо дисквалифицировала Федотова.