Сушинский объяснил, почему IIHF справедливо дисквалифицировала Федотова

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский объяснил, почему Международная федерация хоккея (IIHF) справедливо дисквалифицировала вратаря Ивана Федотова.

«По сути, ЦСКА и «Филадельфия» так и не поставили точку в конфликте по Ивану Федотову. Получилось, что вратарь, не расторгнув контракт с клубом НХЛ, подписал его с армейцами. При этом между лигами действует договор о запрете двойных соглашений, никто его не отменял. Есть чёткое законодательство.

Кто виноват в этой ситуации? Разве IIHF следует предъявлять претензии за то, что хоккеист его нарушил? Тут надо либо соблюдать правила, которые действовали раньше, либо полностью рвать отношения с международной федерацией и НХЛ и говорить: «Ребята, идите лесом», — заявил Сушинский RT.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

Ранее Михайлов возмутился решением IIHF по вратарю ЦСКА Федотову.