Михайлов возмутился решением IIHF по вратарю ЦСКА Федотову

Член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что возмущён решением Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря московской команды Ивана Федотова.

«Я возмущён таким решением IIHF, хотя я знал, что она поддержит НХЛ. Получается, что IIHF не только запрещает нашим сборным играть в международных турнирах, но и запрещает нашему игроку выступать в нашем же соревновании», — цитирует Михайлова РИА Новости.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее сообщалось, что дисквалификация Федотова IIHF не распространяется на НХЛ.