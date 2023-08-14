«Матч ТВ»: дисквалификация Федотова не распространяется на НХЛ
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова.
Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.
В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.
Ранее стало известно, что ФХР окажет ЦСКА поддержку при рассмотрении дела по контракту Федотова.