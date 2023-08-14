«Матч ТВ»: дисквалификация Федотова не распространяется на НХЛ

Дисквалификация вратаря Ивана Федотова Международной федерацией хоккея (IIHF) не распространяется на НХЛ.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова.

Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее стало известно, что ФХР окажет ЦСКА поддержку при рассмотрении дела по контракту Федотова.