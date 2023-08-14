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«Матч ТВ»: дисквалификация Федотова не распространяется на НХЛ

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Дисквалификация вратаря Ивана Федотова Международной федерацией хоккея (IIHF) не распространяется на НХЛ.
«Матч ТВ»: дисквалификация Федотова не распространяется на НХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом сообщает «Матч ТВ».

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова.

Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее стало известно, что ФХР окажет ЦСКА поддержку при рассмотрении дела по контракту Федотова.

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