ФХР окажет ЦСКА поддержку при рассмотрении дела по контракту Федотова
- РИА Новости
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«ФХР передала полученные документы для изучения. ЦСКА предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий», — приводит слова заявления ФХР «Матч ТВ».
Также в ФХР отметили, что организация окажет клубу всестороннюю поддержку при рассмотрении дела.
14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца.
В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.
Ранее сообщалось, что IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ.