ФХР окажет ЦСКА поддержку при рассмотрении дела по контракту Федотова

Федерация хоккея России (ФХР) передала в ЦСКА документы из Международной федерации хоккея (IIHF) по вратарю Ивану Федотову.

«ФХР передала полученные документы для изучения. ЦСКА предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий», — приводит слова заявления ФХР «Матч ТВ».

Также в ФХР отметили, что организация окажет клубу всестороннюю поддержку при рассмотрении дела.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее сообщалось, что IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ.